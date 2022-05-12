Будапешт не будет поставлять оружие Киеву и не допустит транзит вооружений через территорию своей страны. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью испанской газете El País, опубликованном 12 мая.

«Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница была перевалочным пунктом для доставки оружия. <…> Мы не отправим и не позволим перевозить оружие через Венгрию», — почеркнул он.

В марте украинский лидер Владимир Зеленский огласил два требования украинцев к Венгрии: разрешить поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Однако правительство Венгрии отказало Украине.

Глава венгерского МИДа ответил, что правительство страны на это не пойдет, так как не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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