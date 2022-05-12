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Житель Курской области задержан за подготовку теракта

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Фото: ФСБ РФ
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Житель Курской области, который связан с украинскими спецслужбами, задержан в четверг, 12 мая. Его обвиняют в подготовке теракта. Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности РФ.

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«ФСБ РФ совместно с МВД РФ задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В доме у мужчины нашли и изъяли две самодельные взрывчатки, а также травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.

«Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину», — отмечается в релизе.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

6 мая от Следственного комитета РФ стало известно о задержании мужчины в Херсоне, который вел подготовку к теракту на 9 мая. В его квартире были обнаружены лаборатория по изготовлению взрывчатки, документы и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.

11 мая в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Он также готовил теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих.

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