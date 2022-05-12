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Нутрициолог назвала неподходящий продукт для завтрака

Нутрициолог Матыскина: фруктовые йогурты на завтрак способствуют набору лишнего веса
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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Употребление фруктовых йогуртов на завтрак может способствовать набору лишнего веса и повышению риска появления диабета. Об этом в четверг, 12 мая, рассказала диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина в интервью радио Sputnik.

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По словам специалиста, многие люди считают йогурт полезным продуктом, однако если в нем есть фрукты или злаки, то есть и сахар.

«Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад», — отметила врач.

Она уточнила, что из-за этого человек быстро вновь почувствует себя голодным. Матыскина предположила, что после такого завтрака человек будет устраивать себе перекусы, которые могут способствовать набору лишнего веса. Также она подчеркнула, что резкие подъемы и спады уровня сахара в крови могут привести к «инсулиновым качелям».

Как пояснила нутрициолог, инсулиновые качели — это всплески и уменьшение количества инсулина.

«Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается. Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть. Таким образом мы провоцируем «инсулиновые качели», — сказала она.

Врач подчеркнула, что колебания уровня инсулина повышают риск развития сахарного диабета.

Ранее, 11 марта, диетолог Ева Шишова порекомендовала заменить йогурты с фруктовыми наполнителями на ряженку или кефир с добавлением джема или натурального меда.

5 февраля врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко назвала вредные для всех популярные продукты. В первую очередь специалист выделила мюсли. По ее словам, это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но еще и очень быстро повышают уровень сахара в крови.

Также вредными продуктами врач назвала обезжиренные молоко или йогурт. Кроме того, диетолог не советует употреблять в пищу банановые чипсы, так как в них содержится несколько видов сахара.

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