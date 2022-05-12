Китайский марсоход «Чжужун» обнаружил воду на месте своей посадки

Китайский марсоход «Чжужун» обнаружил следы водной эрозии марсианской почвы. Об этом 11 мая сообщает CNN.

«Данные, полученные в результате первоначального исследования бассейна марсоходом, позволяют предположить, что в бассейне «Утопия» была вода, тогда как многие ученые считали Марс сухим и холодным», — передает телеканал.

Снимки поверхности близлежащих камней и пород указывают на то, что они подвергались действию ветровой и водной эрозии. Предполагается, что изучение этих снимков, полученных марсоходом, поможет раскрыть водную историю Красной планеты.

Отмечается, что результаты более ранних орбитальных исследований не давали подобных открытий, в частности, ввиду ограниченного охвата орбитальными наблюдениями с высоким пространственным разрешением.

15 мая прошлого года первый китайский марсоход совершил успешную посадку на поверхность Марса. С этим событием Китай поздравил заместитель главы NASA Томас Зурбухен. Он отметил, что с нетерпением ждет важного вклада, который внесет эта миссия в понимание человечеством Красной планеты. Кроме того, в тот день для изучения Марса на планету совершил посадку китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1».

Позже, 22 мая того же года сообщалось, что марсоход «Чжужун» успешно сошел с платформы и приступил к исследованию Марса. Отмечалось, что «Чжужун» должен заснять место посадки и отбытие с посадочной платформы, а также проведет необходимые визуальные инспекции.

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. К соседней планете по сути отправились орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход.

Главная цель миссии состоит в обнаружении возможных признаков жизни на Марсе, а также помощь в исследовании вопроса о будущих изменениях этих условий. Это поможет ученым понять, станет ли планета пригодна для жизни людей.