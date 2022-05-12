Кубок победителя: как Черчесов осчастливил болельщиков «Ференцвароша»

Российский футбольный тренер Станислав Черчесов принес «Ференцварошу» долгожданный «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Венгрии. В национальном первенстве команда стала недосягаемой полторы недели назад, а 11 мая разгромила «Пакш» в решающем матче Кубка (3:0). Дублем отметился Франк Боли, еще один гол на счету Кристоффера Захариассена. Для самого Черчесова это уже второй дубль в карьере: в 2016-м он выиграл два трофея за сезон с «Легией» — и заслужил этим приглашение в сборную России, чтобы готовить ее к домашнему чемпионату мира-2018.

Разгром конкурента

Всего три месяца назад «Ференцварош» в одной из первых игр Станислава Черчесова в качестве главного тренера уступил «Пакшу» со счетом 0:3 и опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. К середине мая российский специалист не просто вернул лидерство в лиге, но и завоевал титул с 12-очковым гандикапом. Однако «Пакш» еще мог отобрать у «Ференцвароша» другой трофей — Кубок страны.

Игра проходила на 67-тысячном стадионе имени Ференца Пушкаша, правда, аншлаг собрать так и не удалось. По данным Венгерской федерации футбола, за день до матча было продано больше 30 тыс. билетов. Сам Черчесов тоже не забыл упомянуть болельщиков перед началом встречи.

— Финал Кубка — это всегда фестиваль футбола, и мы хотим выступить соответствующе. Нам нужно будет показать максимум возможного. Очень рад, что мы сыграем как минимум перед 30 тыс. фанатов. Надеюсь на хорошее выступление после неудачной субботней репетиции в чемпионате (поражение 0:3 от МТК. — «Известия»). Сезон будет завершен, если мы выиграем и это соревнование, — сказал 58-летний тренер.

Даже 30 тыс. болельщиков хватило, чтобы знатно разжечь пиротехнику и накрыть поле дымовой завесой. Из-за этого игра началась позже назначенного времени, но футболисты «Ференцвароша» не растеряли концентрацию и уверенно начали матч. Преимущество переросло в забитый мяч уже на 16-й минуте, когда норвежский полузащитник Кристоффер Захариассен с передачи Франка Боли аккуратно пробил в нижний угол ворот. До перерыва чемпион Венгрии не смог добить соперника, несмотря на обилие голевых моментов.

Во втором тайме «Пакш» раскрылся и оставил еще больше места быстрым игрокам атакующей группы «Ференцвароша». Вратарь Гергей Надь долго спасал «Пакш» от разгрома, но в концовке встречи свое веское слово сказал Боли. Ивуарийский форвард дважды забил, доведя счет до разгромных 3:0. Черчесов не проявлял эмоций после забитых мячей и сохранил спокойствие, даже когда прозвучал финальный свисток.

Пять лет спустя

А порадоваться есть чему. Ведь несмотря на гегемонию в чемпионате (четыре подряд титула), «Ференцварош» пять лет не мог завоевать Кубок Венгрии. Правда, для самого Черчесова «золотой дубль» не в новинку. В сезоне-2015/16 российский тренер уже приводил к победе в чемпионате и Кубке Польше варшавскую «Легию». В Венгрии он провел еще меньше времени, но забрал главные титулы. А ведь был и выход в четвертьфинал ЧМ-2018 со сборной России.

Так что Черчесов, если брать международные достижения — если не лучший, то как минимум один из самых успешных отечественных специалистов последнего десятилетия.

— Черчесов доказал, что он профессионал экстра-класса, — подтвердил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — За какую работу бы он не брался, везде есть результат. Станислав не раскис после спорного увольнения из сборной и сделал выбор в пользу «Ференцвароша», с которым триумфально завершил сезон. Следующая ступень для него — это работа в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Он хорошо владеет иностранными языками, так что на адаптацию в той же Германии ему вообще не потребуется времени.

Схожего мнения придерживается и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

— Меня не удивляет, что Черчесов добивается успехов с «Ференцварошем», — сказал он «Известиям». — Он же не человек с улицы. Он всю жизнь был выдающимся спортсменом, затем тренером. Где бы ни работал, везде добивался успехов, везде ставил игру, его команды всегда мотивированы. На сегодняшний день Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень.

Если Черчесов останется в «Ференцвароше» на следующий сезон, ему предстоит проявить свои умения в еврокубках. Предшественник российского тренера Петер Штегер проиграл швейцарскому «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов, и без шансов вылетел из Лиги Европы (всего три очка в группе с «Реал Сосьедадом», «Байером» и «Селтиком»).