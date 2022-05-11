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Набиуллина объяснила причину снижения ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина: снижение ключевой ставки поможет перестройке российской экономики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков. Об этом в среду, 11 мая, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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По ее словам, в России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки до конца 2022 года.

«Возможности и сроки использования этого пространства будут зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков», — пояснила Набиуллина.

При этом отмечается, что прогнозный диапазон для средней ключевой ставки на 2022 год составляет 12,5-14%.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), с 17% до 14% годовых. Как объяснил регулятор, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

Указывалось, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. Следующее заседание совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 10 июня.

В конце февраля ЦБ на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых. Однако 8 апреля было принято решение снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне замедления роста цен.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 21 апреля заявила, что регулятор рассмотрит возможность снижения базовой ставки на следующих заседаниях. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозировали понижение ставки на предстоящем 29 апреля заседании до 15% годовых.

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