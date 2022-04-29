Бремя компромисса: на рынке ждут ключевую 12% и доллар по 75–85 рублей

Компромиссный уровень ключевой ставки для импортеров и бюджетных поступлений на рынке оценивается в 12%, а курс нацвалюты — в 75–85 руб./$ . Такие показатели «Известиям» назвали в крупнейших банках и аналитических компаниях. На заседании 29 апреля ЦБ сократил ключевую быстрее прогнозов — на 3 п.п., до 14% . Она оказалась даже ниже инфляции, которая оценивается в 17,6% на конец апреля. На пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможном дальнейшем смягчении требований к продаже валютной выручки экспортерами , что приведет к ослаблению нацвалюты.

Опережающее снижение

Совет директоров Банка России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3 п.п. — до 14% . Два месяца назад, 28 февраля, ее внепланово подняли с 9,5 до 20%, а в апреле опустили до 17%. От последнего заседания на рынке ожидали более скромного снижения — до 15%, показывал консенсус-прогноз аналитиков, проведенный «Известиями».

Очередное снижение ключевой связано с тем, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать , подчеркнули в ЦБ: цены замедлили рост, рубль планомерно укрепляется, а потребительская активность охлаждается . По данным на 22 апреля, годовая инфляция оказалась на уровне 17,6%. В базовом сценарии рост цен по итогам года составит 18–23%.

При этом важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления ввоза из-за рубежа готовых товаров, сырья и комплектующих , полагают в регуляторе. Там в очередной раз подчеркнули: проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году. В соответствии с базовым прогнозом ЦБ в 2022-м ВВП сократится на 8–10%. Нижняя точка спада российской экономики придется на IV квартал , уточнила на пресс-конференции Эльвира Набиуллина.

Бремя компромисса Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Высокие ставки в экономике призваны сдержать инфляцию на стороне спроса. ЦБ мог позволить себе безусловную борьбу с ростом цен, но теперь приходится учитывать и перспективы экономического роста , подчеркнул начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его прогнозам, в нынешнем году сбалансированным значением ключевой мог бы стать ее размер в 11–12% годовых , поскольку природа инфляции заключается в дефиците отдельных товаров, а не в монетарной плоскости.

В Банке России подчеркнули, что видят возможности для дальнейшего снижения ключевой до конца 2022-го. В течение года ожидается ее сокращение до более комфортного для экономики уровня в 10–12% годовых , заявили в УБРиР.

— Ставка нужна чем ниже, тем лучше, даже пренебрегая инфляцией. Причина — необходимость активизации промышленности на волне импортного дефицита и исчерпания запасов. А для этого нужен доступный кредит. Рассчитываем на ускоренное смягчение дальше к 12% , — резюмировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Валютный вопрос

Вместе с тем снижение ставок по рублевым вкладам может привести к росту спроса на иностранную валюту со стороны населения , пояснила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Также компании могут увеличить спрос на кредиты и закупку импортных товаров , не исключено увеличение спроса на импорт со стороны населения.

Бремя компромисса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— На горизонте в несколько месяцев валютный курс, скорее всего, останется в диапазоне 70–80 руб./$. В перспективе года более вероятным выглядит ослабление рубля : оно представляется более выгодным для доходов бюджета и экспортеров. Для импортеров сейчас важен не только уровень валютного курса, но и вопросы логистики и финансовых расчетов в условиях внешних ограничений. Трудности с ними могут свести к минимуму выгоды от относительно крепкого рубля для импортеров, — отметила Наталья Ващелюк.

Сейчас на рубль в основном влияют валютные ограничения, геополитическое давление, ситуация на сырьевых рынках и выплаты по государственному и корпоративному валютному долгу , перечислил руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. Он добавил, что поддержку национальной валюте может оказать переход на рубли в расчетах за поставки сырьевых ресурсов. Уже сейчас компании-экспортеры обязаны продавать большую часть валютной выручки на бирже.

Председатель ЦБ на пресс-конференции сообщила о возможности дальнейших послаблений : речь об обнулении конвертации валютной выручки для несырьевых экспортеров, а для сырьевых — о снижении с 80 до 50%. Также предлагается отказаться от продажи валютной выручки, если деньги поступают от дружественных стран. Кроме того, могут освободить от этой обязанности те компании, которые планируют направить вырученные деньги на необходимый импорт, сообщила Эльвира Набиуллина. Вместе с тем возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте пока нет.

В ответ на вопрос «Известий» о компромиссном курсе рубля для всех участников экономической деятельности Эльвира Набиуллина заявила: в Банке России считают плавающий курс «благом» и ЦБ не планирует его таргетировать . Она также отметила, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается.

Бремя компромисса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тем не менее сбалансированным решением по валюте был бы курс 85–90 руб./$ , резюмировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Такой уровень, с одной стороны, не создаст существенного инфляционного давления, а с другой — поддержит поступления в бюджет. В «Зените» комфортным считают диапазон 75–85 руб./$ .