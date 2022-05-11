Кинолог прокомментировал трагедию со смертью ребенка из-за собак в Крыму

В связи с трагедией в Крыму, где 10-летняя девочка погибла после нападения двух ротвейлеров, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» о том, чем может быть вызвано агрессивное поведение собак и как с этим бороться.

Прежде всего он отметил, что если хозяин знал об особенностях поведения животных, ему необходимо было предупредить об этом родных и не допустить выхода ребенка на территорию, где гуляли собаки.

По словам специалиста, чаще всего за агрессивным поведением собаки стоит целый ряд различных факторов. С одной стороны, это ошибки, которые допускал хозяин при воспитании и содержании питомца, с другой — поведение человека, который оказался жертвой. Основные причины агрессивного поведения у собак — это боль, страх, ресурсная агрессия и гормоны.

Если владелец столкнулся с агрессивным поведением своей собаки, нельзя оставлять его без внимания.

«Методы коррекции агрессивного поведения будут зависеть от причины. Например, если это ресурсная агрессия (когда собака защищает еду, территорию, потомство), то здесь нужна осторожность и систематическая работа с питомцем, которая объяснит ему, что подобное поведение по отношению к человеку недопустимо. Бывает, что собака проявляет агрессивное поведение из-за боли, в этом случае обращаются к ветеринарному врачу, чтобы исключить какие-либо заболевания», — подчеркнул Голубев.

Кроме того, кинолог добавил, что родители должны обучать своих детей правилам взаимодействия с животными. По его мнению, ребенок должен знать правила общения с собакой (своей или чужой) «как таблицу умножения», это поможет предотвратить несчастные случаи, спасти их здоровье и жизнь.

«Мы в РКФ считаем, что в школах должны обязательно вводить уроки, на которых детям рассказывали бы о правилах взаимодействия с животными. Это действительно очень важно и нужно», — заключил Голубев.

Ранее в этот день СК России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя поселка Советский, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 10-летней внучке. По данным следствия, две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках.

Днем 10 мая мужчина выпустил двух взрослых ротвейлеров погулять, а когда младшая внучка вышла во двор, собаки напали на нее. Пострадавшую с рваными ранами доставили в больницу, где она умерла во время операции.

29 апреля президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил «Известиям» о том, каким правилам общения с собаками нужно обучить детей. Прежде всего перед тем как познакомиться с собакой, нужно обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что питомец расположен к контакту и готов взаимодействовать. По словам эксперта, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь, если собака пошла на контакт, можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее.