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США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры

Минобороны РФ: США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Соединенные Штаты использовали город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры в рамках военно-биологической программы на Украине. Об этом заявил в среду, 11 мая, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Специалистами Министерства обороны России проведена работа непосредственно в двух биолабораториях Мариуполя», — уточнил Кириллов на брифинге.

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Отобранные штаммы, по его словам, направлялись в центр общественного здоровья в Киеве. На учреждение были возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США. Эта работа велась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов. Согласно документам, в центре также проводились работы с возбудителями туляремии, сибирской язвы, брюшного тифа, паратифов и газовой гангрены. Часть коллекции в спешке не успели уничтожить, таким образом в Россию вывезли 124 штамма для их дальнейшего изучения.

Специалисты Минобороны России получили свидетельства работы двух таких биологических лабораторий в Мариуполе. Отмечается, что лаборатории использовались не по назначению, а для участия в военно-биологической программе Пентагона.

Помимо этого, Кириллов заявил о том, что в военно-биологическую деятельность были вовлечены производители вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead. Как отметил Кириллов, американские специалисты работают без учета норм безопасности на международном уровне.

Ранее, 28 апреля, в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство в рамках уголовного дела проанализирует новые сведения о биологической программе на Украине. За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев связал вспышки заболеваемости в мире с биолабораториями США. По его словам, Вашингтон развернул сеть биолабораторий в Грузии, на Украине, в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении, где, «прикрываясь научными исследованиями, ведет военно-биологическую деятельность».

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