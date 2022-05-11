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Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до сентября

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Швейцарский суд на четыре месяца приостановил процедуру банкротства компании — оператора трубопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG. Об этом в среду, 11 мая, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

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Таким образом, данная процедура приостановлена до 10 сентября 2022 года. Заявителю предоставили временный мораторий на выплаты кредиторам.

Кроме того, в качестве временного управляющего будет выступать компания Transliq AG.

Решение о заморозке проекта СП-2, построенного для газоснабжения Европы, приняли в Германии в феврале в одностороннем порядке. Так, 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию «Северного потока – 2».

5 мая в «Газпроме» заявили, что из-за простоя морской части газопровода его избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности решили задействовать для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.

В компании указали, что если Берлин примет решение о запуске газопровода, в работу может быть включена только одна нитка со стопроцентной загрузкой. В холдинге добавили, что начало работы второй морской нитки трубопровода будет возможно не ранее 2028 года.

8 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что отказ Запада от СП-2 привел к стремительному росту цен на газ на европейском рынке. Он также подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода «отвечал бы интересам как России, так и Европы».

1 марта в Европе заявили о необходимости Nord Stream 2 объявить себя банкротом. В тот же день агентство Reuters сообщило, что Nord Stream 2 рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве из-за наложенных на Россию санкций со стороны Запада. Однако на следующий день в компании не подтвердили сообщения о банкротстве. При этом там отметили, что был распущен персонал из-за антироссийских санкций.

Такую реакцию Запада вызвало подписание президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании независимости ЛНР и ДНР и договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Через несколько дней, 24 февраля, глава российского государства объявил о начале спецперации с целью защиты мирного населения Донбасса.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

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