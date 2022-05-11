Фондам медицинского, пенсионного и соцстрахования выделят 1,7 трлн рублей
Правительство РФ выделит почти 1,7 трлн рублей Фонду обязательного медицинского страхования, Пенсионному фонду РФ и Фонду социального страхования РФ, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление различных выплат и оказание медицинской помощи. Об этом 11 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Чтобы компенсировать связанные с этим недополученные доходы, мы сегодня выделим почти 1 трлн 700 млрд рублей фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования. Что позволит обеспечить их устойчивость, продолжить бесперебойное предоставление людям пенсий, пособий, оказание бесплатной медицинской помощи. Все обязательства государства перед гражданами и дальше должны выполняться в полном объеме», — сказал он на заседании кабмина.
До этого, 7 апреля, Мишустин сообщил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы. Кроме того, будут увеличены минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.
В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
8 марта президент России Владимир Путин выступил с предложением с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом.