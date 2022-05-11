Путин поручил «Сириусу» поддержать развитие талантов детей в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин считает необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» в Краснодарском крае занялся поддержкой развития талантов детей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил 11 мая в ходе заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса».

«Используя накопленный опыт и компетенции, просил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской областях», — сказал глава государства.

Также он попросил разработать специальные программы подготовки педагогов.

Ранее в среду президент отметил, что позиция России о необходимости поддержки жителей Донбасса не устраивает многих партнеров. Однако осуществлять ее необходимо из гуманитарных соображений.

Кроме того, по словам российского лидера, укрепление технологического суверенитета России всегда важно, особенно сейчас.«Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны, сказал он.

«Сириус» — уникальный образовательный центр. Среди кластеров — спорт, культура, наука, информационные технологии. Недавно в образовательном центре появился свой университет.