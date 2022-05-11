Путин рассказал о недовольстве партнеров поддержкой РФ жителей Донбасса

Позиция России о необходимости поддержки жителей Донбасса не устраивает многих партнеров, но это надо делать из гуманитарных соображений. Об этом заявил в среду, 11 мая, президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус».

«Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, как я уже сказал, исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать», — сказал он.

Глава государства предложил продумать вопрос создания методических центров поддержки и развития талантов у детей Луганска и Донецка.

«Прошу «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей Донецкой и Луганской областей, разработать специальные программы подготовки педагогов. Они нуждаются в этом, и нужно поддержать», — отметил президент.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о том, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации Украины. При этом он подчеркнул, что в планы не входит оккупация украинских территорий, речь идет о необходимости защитить Россию.

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