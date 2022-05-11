Инфекционист назвала симптомы и меры профилактики холеры

Врач-инфекционист «СМ-Клиники» Лилит Аракелян перечислила основные симптомы холеры и рассказала о мерах предосторожности, которые помогут защититься от нее.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 11 мая, врач объяснила, что холера представляет собой острую диарейную инфекцию, вызываемую бактерией Vibrio cholerae («холерный вибрион»). Она попадает в организм вместе с зараженными ею продуктами питания или водой, а также при контакте с больными.

Холера относится к группе особо опасных для жизни и здоровья человека, поскольку распространяется стремительно и поражает большие группы людей. Болеют холерой в том числе и дети. От момента заражения до появления первых симптомов проходит от 12 часов до пяти суток.

«Главное, о чем следует помнить, в течение 10 суток после инфицирования в фекалиях человека присутствует бактерия Vibrio cholerae, которая, попадая в окружающую среду, представляет потенциальную опасность для всех окружающих», — подчеркнула инфекционист.

Среди основных симптомов холеры Аракелян выделила частый водянистый стул мутно-белого цвета с плавающими хлопьями и рвоту. Она пояснила, что из-за диареи быстро наступает обезвоживание, сопровождающееся судорогами в конечностях, снижением объемов выделяемой мочи, быстрой потерей веса, сухостью кожи и слизистых оболочек, осиплостью голоса, снижением артериального давления и учащенным сердцебиением.

При этом, подчеркнула врач, часто отсутствуют боли в животе и повышение температуры. При наличии двух и более указанных признаков требуется обращение в стационар.

Инфекционист уточнила, что различают четыре степени холеры по стадиям обезвоживания. Первая степень — это когда потеря массы тела не превышает 3%. Вторая степень — когда потеря массы тела составляет от 4 до 6%. Третья степень — когда потеря массы тела составляет от 7 до 9 %. Четвертая степень — потеря массы тела составляет 10% и более.

«Холера имеет высокую степень летального исхода, но лишь в том случае, если помощь не будет оказана вовремя. Правильно и быстро диагностированное заболевание минимально опасно», — подчеркнула врач.

Лечение холеры предполагает, прежде всего, борьбу с обезвоживанием организма. Поможет в этом прием растворов регидрационных солей, возмещающих потерянные жидкость и электролиты. При отсутствии готовых смесей можно использовать раствор, состоящий из одной чайной ложки поваренной соли и четырех чайных ложек пищевого сахара на один литр воды.

После постановки диагноза в стационаре дополнительно назначают прием антибактериальной терапии.

Для профилактики холеры врач рекомендовала соблюдать правила личной гигиены — обязательно мыть руки после туалета и перед едой, тщательно мыть овощи и фрукты, не добавлять в напитки лед из некипяченой воды, не пить сырое молоко, не питаться в сомнительных местах, пить бутилированную или кипяченую воду.

10 мая специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал сроки ликвидации холеры в случае ее вспышки в России. В беседе с ТАСС он отметил, что вспышка холеры в случае ее возникновении на территории РФ будет ликвидирована в течение недели.

«Вот и всё — всех, кто контактировал, изолировали на неделю. Вопрос закрыт — у кого заболевание проявилось, тех пролечили, остальных контактных провакцинировали», — приводит слова Жемчугова «Федеральное агентство новостей».

5 мая Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев холеры в России. Также уточняется, что в 2019–2022 годы случаев завоза холеры не фиксировалось, пишет НСН.

Отдыхающим в неблагополучных по холере странах рекомендовано уделить особое внимание безопасности воды и пищевых продуктов. В список таких стран вошли Индия, Непал, Бангладеш, Йемен, Сомали, Танзания, Уганда, Кения, Эфиопия, Гаити, Доминиканская Республика и т. д.

28 апреля Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, а больницам обеспечить готовность на случай ее выявления.

Кроме того, ведомство рекомендовало определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от холеры.

Главам регионов рекомендуется внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность региональных органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий, сообщает агентство городских новостей «Москва».