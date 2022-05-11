Военкор «Известий» показал подготовку саперов ДНР к уничтожению мин

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин запечатлел подготовку военных инженеров Донецкой Народной Республики.

Обучением военных Донецкой Народной Республики (ДНР) занимались специалисты противоминного центра Минобороны России. Первая группа военных инженеров уже выпустилась в Донецке. Они будут разминировать территорию Мариуполя, освобожденного от украинских националистов.

9 мая Сафиулин рассказал об обстановке возле «Азовстали». По его данным, у националистов после освобождения всех заложников с территории завода есть только два пути — сдаться или погибнуть.

Позиции украинских националистов постоянно обнаруживаются и уничтожаются высокоточным оружием. Боевикам нацбатальона «Азов» (в отношении формирования возбуждено несколько уголовных дел в РФ) не дают выйти за пределы промзоны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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