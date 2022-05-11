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Военкор «Известий» показал подготовку саперов ДНР к уничтожению мин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин запечатлел подготовку военных инженеров Донецкой Народной Республики.

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Обучением военных Донецкой Народной Республики (ДНР) занимались специалисты противоминного центра Минобороны России. Первая группа военных инженеров уже выпустилась в Донецке. Они будут разминировать территорию Мариуполя, освобожденного от украинских националистов.

9 мая Сафиулин рассказал об обстановке возле «Азовстали». По его данным, у националистов после освобождения всех заложников с территории завода есть только два пути — сдаться или погибнуть.

Позиции украинских националистов постоянно обнаруживаются и уничтожаются высокоточным оружием. Боевикам нацбатальона «Азов» (в отношении формирования возбуждено несколько уголовных дел в РФ) не дают выйти за пределы промзоны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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