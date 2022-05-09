«Известия» показали обстановку на «Азовстали» после вывода заложников

После подтверждения информации о том, что с территории завода «Азовсталь» выведены все мирные жители, российским военнослужащим стало проще контролировать ситуацию вокруг предприятия. Теперь у боевиков есть только два варианта — сдаться или погибнуть, передает военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в понедельник, 9 мая.

Позиции националистов постоянно обнаруживаются и уничтожаются высокоточным оружием. Боевикам нацбатальона «Азов» (в отношении формирования возбуждено несколько уголовных дел в РФ) не дают выйти за пределы промзоны. Территория контролируется, вокруг завода расположены несколько колец обороны.

«Мы ребят с фланга прикрываем, ведем огонь по засаде, если есть какие-то передвижения, в дневное время, в ночное время мы работаем», — рассказал один из российских бойцов.

Корреспондент сообщает, что неонацисты пытаются «прощупать» периметр и найти слабые места в обороне ВС России, однако наши солдаты их вычисляют, в том числе, с помощью дронов.

Против крупных отрядов применяется тяжелое вооружение и только тогда, когда не остается других вариантов. Перед этим российские военные тщательно проверяют местность, чтобы поблизости не было мирных жителей.

В таких условиях удалось вывести с территории «Азовстали» около 200 человек: стариков, женщин и детей. Теперь неонацисты не смогут использовать их в качестве живого щита. Операция по эвакуации мирных жителей завершена.

7 мая Минобороны России объявило об успешном окончании эвакуации 50 гражданских лиц с территории «Азовстали». Подчеркивается, что эвакуации содействовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

В тот же день политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил о том, что с территории «Азовстали» вышла группа украинских боевиков под белым флагом. Активист отмечает, что это первый личный контакт за всё время мариупольских боев.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики националистической группировки предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день подчеркнул, что требования националистов, засевших на предприятии, схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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