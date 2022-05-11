Американский политик посетил Донбасс и обвинил США в развязывании конфликта

«Известия» пообщались с кандидатом в сенаторы США Джоном Паркером из Калифорнии, который посетил Донбасс, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации, сложившейся на Украине.

Он побывал в освобожденных городах и селах. Больше всего его поразили брошенные позиции ВСУ в тубдиспансере рядом с селом Крымское. В оружейном складе он обнаружил изображение свастики и тут же попытался ее стереть. Увы, черная краска не поддалась.

Также Паркер посетил село Сокольники, которое покинули все жители.

«Я теперь понимаю, что происходит в Донбассе. После возвращения надо будет донести правду до сограждан. В США, к сожалению, работает империалистическая пропаганда», — рассказал он.

Американский кандидат в сенаторы заявил, что пропаганда в США «замалчивает преступления украинской стороны и ничего не говорит о поддержке фашистов».

«Но на деле эта <спецоперация> нужна только американским промышленникам, которые зарабатывают большие деньги на поставках оружия», — заключил Паркер.

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