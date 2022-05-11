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Основатель Microsoft Билл Гейтс заболел коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил о положительном результате теста на COVID-19
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Фото: ТАСС/KAMIL ZIHNIOGLU
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Миллиардер-филантроп и соучредитель Microsoft Билл Гейтс заболел коронавирусом. Об этом рассказал сам предприниматель во вторник, 10 мая.

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«Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею», — написал он в Twitter.

Гейтс также добавил, что ранее прошел полную вакцинацию, в том числе получил бустерную дозу вакцины.

Между тем благотворительный фонд Gates Foundation, основанный в 1994 году, продолжает работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Билл Гейтс отметил, что он и его партнеры намерены сделать всё возможное, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию в мире, а также не допустить возникновения новой пандемии.

Ранее во вторник стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19. Глава Североатлантического альянса переносит заболевание в легкой форме и будет продолжать работать в дистанционном режиме.

4 мая сообщалось о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19. Тогда уточнялось, что Блинкен уже несколько дней не контактировал с американским президентом Джо Байденом.

До этого, 26 апреля, COVID-19 заболела вице-президент США Камала Харрис. Ее болезнь протекала бессимптомно. Выявить коронавирусную инфекцию помог ПЦР-тест.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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