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Минэнерго захотело урезать авиакомпаниям льготы на керосин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минэнерго 13 апреля направило в правительство предложение по корректировке механизма расчета демпфера для авиакомпаний. Копия письма есть у «Известий».

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Механизм был утвержден еще в августе 2019 года, но первые компенсации авиакомпании получили только в сентябре 2021-го, когда экспортные цены топлива впервые превысили индикативный уровень внутренних цен на него. Так, в 2021-м индикатор составлял 53,25 тыс. рублей на тонну топлива, с 2022-го — 55,9 тыс.

В марте экспортные цены на нефтепродукты подскочили на фоне повышения курса доллара, при этом внутри страны НПЗ сдерживали цены из-за сниженного спроса.

Топливо в России продавалось даже с дисконтом: «минус» 79 тыс. рублей за тонну, пишет Минэнерго. Величина же компенсации для авиакомпаний, привязанная к экспортным ценам, в марте составила около 57 тыс. рублей за тонну, сообщает ведомство.

Исходя из средней стоимости топлива в российских аэропортах (67 173 рублей за тонну, по данным Росавиации), бюджет компенсировал перевозчикам 85% стоимости керосина. По оценкам аналитиков исследовательской группы «Петромаркет», авиакомпаниям только в марте должны были вернуть 17,2 млрд за покупку топлива.

Для возврата к «справедливому» ценообразованию Минэнерго предлагает теперь отвязать расчет компенсации от экспортной альтернативы и считать его как разницу между биржевой и индикативной (55,9 тыс. рублей) ценами внутреннего рынка. Но если экспортная альтернатива вновь окажется ниже внутренних цен, то нужно будет вернуться к расчету от экспортных, следует из письма.

Минэнерго попросило правительство поручить Минфину проработать этот вопрос.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Керосинее небо: Минэнерго хочет урезать авиакомпаниям льготы на топливо

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