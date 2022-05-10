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Маск пообещал Трампу вернуть аккаунт в Twitter

CNBC: Маск пообещал Трампу вернуть аккаунт в Twitter
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Американский инженер, изобретатель, миллиардер Илон Маск отменит бан страницы бывшего президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter. Об этом 10 мая сообщил телеканал CNBC.

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«Постоянные баны должны быть крайне редкими и действительно зарезервированы для учетных записей, которые являются ботами или мошенническими, спам-аккаунтами», — пояснил он свое решение.

По мнению Маска, бан страницы Трама был неверным. Это оттолкнуло множество пользователей сервиса и в конечном счете всё равно не лишило политика права голоса.

«Я бы отменил постоянный запрет», — добавил Маск, который, как ожидается, станет временным генеральным директором компании после завершения сделки.

Twitter навсегда отстранил Трампа от платформы в январе 2021 года после нападения его сторонников на Капитолий США. Компания заявила, что приняла решение после беспорядков 6 января «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Трамп очень часто размещал публикации в сервисе, и в то время у него было более 80 млн подписчиков.

25 апреля Трамп заявил, что покупка Twitter Маском не изменит его решения вести свой аккаунт в собственной соцсети TRUTH Social, в Twitter он возвращаться не намерен.

25 апреля стало известно, что предприниматель согласовал покупку Twitter за $44 млрд. До этого изобретатель признал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

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