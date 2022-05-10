Политолог назвал решение сейма Литвы по России «пробным шагом» для США

Признание сеймом Литвы России страной, «поддерживающей и осуществляющей терроризм», является «пробным шагом» для международного сообщества. Так отреагировал на принятие решения 10 мая директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее в этот день отмечалось, что за принятие резолюции отдали голоса все 128 членов литовского высшего законодательного органа.

Однако «формулировки не отличаются оригинальностью» уверен Солонников. Он указал на то, что уже на протяжении длительного времени Литва «по-своему смотрит на исторический, международный процесс, уничтожает память о победе во Второй мировой войне (...) и полностью стирает роль России в истории Европы».

«Чтобы закрепить этот процесс, нужно окончательно признать Россию государством, поддерживающим терроризм, государством, не имеющим субъектности и официальной легитимности в современном международном процессе, после этого можно любые свои действия оправдывать этой формулировкой», — пояснил эксперт.

Он считает, что решение — проверка, «пробный камень, пробный шаг для международного сообщества с точки зрения попытки принять подобное решение США». По его словам, со стороны Америки это будет серьезнее, поскольку влияние Литвы на международные процессы не так сильно.

«Именно в контексте пробного шага для международной политики данное заявление нужно рассматривать — Литва наверняка принимала его не 100% самостоятельно, были консультации с кураторами за океаном, все это строится как долгосрочная, долговременная программа политического, экономического, военного давления на Российскую Федерацию. Данное заявление интересно не само по себе, а теми последствиями, которые оно будет иметь в дипломатических кругах более серьезных государств», — полагает Солонников.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Отмечается, что признание России страной — спонсором терроризма — это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 апреля, комментируя эти заявления, сказала: рассуждения о том, что Россия может быть включена в этот лист — это «пропагандистский ход».

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине. Однако член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев уверен, что это выходит за рамки здравого смысла, как и многие действия Запада. Тема финансирования терроризма может обернуться против самих США, отметил он. Помимо этого, напрашивается вывод: раз многочисленные антироссийские санкции не достигли цели, Вашингтон начинает обвинять Москву во всем подряд, даже в самом абсурдном.

Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.