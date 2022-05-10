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ВОЗ приняла резолюцию о возможном закрытии московского офиса

ВОЗ приняла резолюцию о возможном закрытии офиса по неинфекционным заболеваниям в Москве
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Фото: TASS/Zuma
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Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принял резолюцию, согласно которой предлагается изучить возможность переноса офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве.

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Резолюция принята на специальной сессии, посвященной ситуации в здравоохранении Украины.

Проект соответствующей резолюции инициировали более 35 стран-участниц организации.

За проект резолюции проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль, а также страны Евросоюза.

Против резолюции выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан, воздержались Армения и Казахстан.

Резолюция предлагает директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге изучить возможности переноса офиса по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними «за пределы Российской Федерации».

Кроме того, также предлагается приостановить проведение всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России до завершения спецоперации.

Замглавы Минздрава России Андрей Плутницкий, выступивший по видеосвязи на сессии, заявил, что принятие резолюции может поставить под угрозу здоровье населения Европы. «Ее принятие неминуемо приведет к сворачиванию программ оказания медицинской помощи заинтересованным странам, разрушению взаимодействия в интересах обеспечения здоровья населения Европейского региона ВОЗ и всего мира, что совершенно не соотносится с уставом ВОЗ», — сказал Плутницкий.

О возможности закрытия европейского офиса ВОЗ в России сообщалось 5 мая. Резолюция была подготовлена по запросу Украины.

Отмечалось, что организация не планирует вводить более жесткие санкции в отношении России, такие как запрет на участие в совете ВОЗ или лишение страны права голоса в организации. При этом в документе содержится призыв отменить все связанные с ее деятельностью встречи в России.

16 марта, помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за вызванных санкционными ограничениями технических сложностей.

Страны Запада ужесточили санкционную политику в отношении России на фоне проводимой Москвой военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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