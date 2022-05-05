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Reuters сообщило о возможности закрытия европейского офиса ВОЗ в России

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Фото: TASS/Vincent Isore via www.imago-images.de
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит подготовленную по запросу Киева резолюцию о переносе расположенного в Москве европейского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил Reuters.

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Отмечается, что организация не планирует вводить более жесткие санкции в отношении России, такие как запрет на участие в совете ВОЗ или лишение страны права голоса в организации. При этом в документе содержится призыв отменить все связанные с ее деятельностью встречи в России.

Резолюция была подготовлена по запросу Украины. Агентство уточняет, что этот шаг не повлияет на систему здравоохранения России, он носит политический характер.

Проект резолюции обсудят на заседании 10 мая. Представитель ВОЗ в Европе добавил, что ожидает участия в нем России.

Ранее, 7 апреля, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о приостановлении решения вопроса об инспекции специалистами организации российских предприятий по производству вакцины от COVID-19 «Спутник V». Он дал понять, что это связано с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса.

До этого, 16 марта, помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за вызванных санкционными ограничениями технических сложностей. Отмечалось, что новая дата визита в Россию будет определена, как только станет возможно.

Страны Запада ужесточили санкционную политику в отношении России на фоне проводимой Москвой военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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