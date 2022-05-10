Путин напомнил чиновникам об ответственности в связи с пожарами

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 мая, напомнил участникам онлайн-совещания по борьбе с пожарами, что в российском законодательстве детально прописана ответственность в связи с такими явлениями. Мероприятие проводится с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна и глав регионов РФ.

По словам главы государства, у регионов есть полномочия и специальная техника для предотвращения пожаров.

«Исхожу из того, что все условия для предотвращения пожаров созданы, это ответственность губернаторов», — сказал он.

Как добавил президент, он подпишет указ, призванный способствовать оценке эффективности властей регионов в борьбе с лесными пожарами.

«Считаю необходимым установить целевой показатель, которым можно будет оценивать как эффективность работы, так и конкретный результат, а именно — сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране», — сказал Путин.

Документ поспособствует объективной оценке эффективности мер, принимаемых для охраны лесов от пожаров, а также работы по этому направлению субъектов Федерации и правительства, заключил российский лидер.

Врио главы МЧС Чуприян, со своей стороны, сообщил, что в Сибири из-за пожаров 16 человек погибли и 18 пострадали. Огнем уничтожено почти 1,3 тыс. строений.

Крупные пожары были зарегистрированы 7 мая в населенных пунктах Красноярского края. Борьбу с огнем осложняли погодные условия и порывы ветра свыше 25 м/с. К вечеру субботы пожарная обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары были локализованы. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

В регионе развернули пункты временного размещения людей. Президент России в тот же день поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, тем, кто лишился жилья.

В результате пожаров пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества в 29 районах. Огонь уничтожил более 800 строений, в числе которых более 500 жилых домов, а также фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. Возбуждены уголовные дела.