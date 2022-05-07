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Путин поручил оказать всю необходимую помощь близким погибших при пожарах

Путин поручил принять все меры для поддержки близких погибших при пожарах и тех, кто потерял жилье
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Фото: управление МЧС РФ по Красноярскому краю
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Президент России Владимир Путин выслушал доклады губернатора Красноярского края Александра Усса и и.о. главы МЧС Александра Чуприяна о мерах по ликвидации последствий природных пожаров и поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и тем, кто потерял жилье. Об этом 7 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он отметил, что Усс доложил президенту о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации.

«Владимир Путин также выслушал доклад от и.о. главы МЧС Чуприяна, дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров», — сообщил он.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в порядка 16 населенных пунктах Красноярского края. Осложняли тушение установившаяся погода и порывы ветра свыше 25 м/с. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 17, 14 госпитализированы. В регионе объявлен режим ЧС. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

По данным МЧС на вечер субботы, пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы, поручено развернуть пункты временного размещения людей.

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