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В Красноярском крае пострадало от пожаров 459 домов

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Фото: Управление МЧС РФ по Красноярскому краю
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Масштабные пожары в Красноярском крае, которые охватили 16 поселений, повредили 459 строений. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального ГУ МЧС. В Рослесхозе сообщили о том, что сгорели 350 домов сгорело из-за замыканий на подстанциях и линиях электропередачи.

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В ведомстве отметили, что ситуация с пожарами усугубилась погодными условиями, сильным ветром порывами более 25 м/с.

В экстренных службах уточнили, что среди пострадавших от огня построек — жилые дома, хозяйственные постройки и пилорамы.

По данным ГУ МЧС, наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах.

Всего же в Красноярском крае в настоящий момент идет тушение 24 лесных пожаров на площади 700 га. В ликвидации возгораний участвуют 400 пожарных, включая представителей Авиалесоохраны, задействовано более 100 единиц техники.

В ГУ МЧС по региону также уточнили, что один лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся на дачи в районе города Канска. Полиция эвакуирует жителей.

Многочисленные пожары зафиксированы в 16 населенных пунктах края. В результате пожаров пострадали 17 человек, еще пятеро погибли. На всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело.

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