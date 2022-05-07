Не менее 17 человек пострадали в результате пожаров в Красноярском крае, сообщили в региональном минздраве 7 мая.

По данным регионального МЧС, в результате пожаров погибли пять человек, в том числе двое детей. Пожары отмечены более чем в 16 населенных пунктах Красноярского края, горело около 200 строений.

Следователи возбудили уголовное дело. Кроме того, отмечалось, что госпитализированы три человека.

Ранее в субботу власти назвали основной причиной возникновения пожаров в Красноярском крае короткие замыкания, которые стали следствием обрыва проводов. Произошли обрывы линий электропередачи, перехлест проводов, в сухую ветреную погоду это и привело к возникновению пожаров.

В краевом МЧС добавили, что в регионе напряженная обстановка, в тушении пожара и спасении людей задействованы все силы РСЧС.