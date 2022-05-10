Юн Сок Ёль вступил в должность президента Южной Кореи

Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль официально вступил в должность во вторник, 10 мая. Церемонию транслировал южнокорейский телеканал YTN.

Как и планировалось, в 11:00 по местному времени (5:00 мск), избранный президент принял присягу на площади перед зданием Национального собрания Республики Корея в присутствии около 40 тыс. человек.

«Я перестрою эту страну в соответствии с идеалами либеральной демократии и свободной рыночной экономики. Это будет страна, во главе которой стоят ее граждане, готовые нести ответственность в условиях международного сотрудничества», — заявил Юн Сок Ёль в своей инаугурационной речи.

Также глава южнокорейского правительства отметил необходимость ядерного разоружения КНДР и напомнил о готовности оказать поддержку Серверной Корее, если она решит сотрудничать. По его словам, денуклеаризация отвечает интересам не только стран Азии, но и всего мира.

Выборы нового лидера Южной Кореи состоялись 9 марта. Победу одержал кандидат от оппозиционной консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль. Он набрал более 48,56% голосов против 47,79% голосов, набранных либералом Ли Чже Менем.