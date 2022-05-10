Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе Christie's за $195 млн
Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола была продана за рекордные $195 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Об этом 9 мая сообщил телеканал CNN.
Продажа портрета установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе, а также как самая дорогая картина XX века, отметил канал.
Перед продажей Christie's охарактеризовал Shot Sage Blue Marilyn как «одно из самых редких и выдающихся изображений из существующих».
Ранее она выставлялась в галереях, включая Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, Центр Помпиду в Париже и лондонскую галерею Тейт Модерн.
Первоначально аукционный дом заявил, что ожидает продать портрет примерно за $200 млн.
Средства от продажи пойдут на благотворительность, говорится в материале.
Shot Sage Blue Marilyn — это одна из знаковых работ в творчестве Уорхола и современном искусстве. Уорхол впервые начал создавать шелкографии Мэрилин Монро после ее смерти в августе 1962 года. В 1964 году он разработал утонченную и трудоемкую технику печати, противоположную массовому производству, которым он был в то время наиболее известен, и создал ограниченное количество портретов легенды Голливуда.
5 мая сообщалось, что на аукцион выставлена одна из самых дорогих скрипок в мире. Инструмент, созданный Антонио Страдивари около 300 лет назад, принадлежал скрипачу Тоше Зайделю. Учитывая исключительную историческую и художественную ценность инструмента, аукционисты рассчитывают выручить за него от $16 млн до $20 млн. Если продажа состоится, это будет самая дорогая скрипка в мире.