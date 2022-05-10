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Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе Christie's за $195 млн
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Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе Christie's за $195 млн

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Фото: РИА Новости
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Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола была продана за рекордные $195 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Об этом 9 мая сообщил телеканал CNN.

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Продажа портрета установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе, а также как самая дорогая картина XX века, отметил канал.

Перед продажей Christie's охарактеризовал Shot Sage Blue Marilyn как «одно из самых редких и выдающихся изображений из существующих».

Ранее она выставлялась в галереях, включая Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, Центр Помпиду в Париже и лондонскую галерею Тейт Модерн.

Первоначально аукционный дом заявил, что ожидает продать портрет примерно за $200 млн.

Средства от продажи пойдут на благотворительность, говорится в материале.

Shot Sage Blue Marilyn — это одна из знаковых работ в творчестве Уорхола и современном искусстве. Уорхол впервые начал создавать шелкографии Мэрилин Монро после ее смерти в августе 1962 года. В 1964 году он разработал утонченную и трудоемкую технику печати, противоположную массовому производству, которым он был в то время наиболее известен, и создал ограниченное количество портретов легенды Голливуда.

5 мая сообщалось, что на аукцион выставлена одна из самых дорогих скрипок в мире. Инструмент, созданный Антонио Страдивари около 300 лет назад, принадлежал скрипачу Тоше Зайделю. Учитывая исключительную историческую и художественную ценность инструмента, аукционисты рассчитывают выручить за него от $16 млн до $20 млн. Если продажа состоится, это будет самая дорогая скрипка в мире.

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