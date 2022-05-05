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Скрипку Страдивари продадут за рекордные $20 млн

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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На аукцион выставлена одна из самых дорогих скрипок в мире. Инструмент, созданный Антонио Страдивари около 300 лет назад, принадлежал скрипачу Тоше Зайделю.

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Он родился в 1899 году в Одессе, входившей тогда в состав Российской империи, после обучения в Петербурге эмигрировал в США и стал широко известен там благодаря участию в записи саундтреков к голливудским фильмам. В частности, его игру на этой скрипке можно услышать в одном из главных оскаровских хитов — «Волшебнике страны Оз».

Учитывая исключительную историческую и художественную ценность инструмента, аукционисты рассчитывают выручить за него от $16 млн до $20 млн. Если продажа состоится, это будет самая дорогая скрипка в мире. Предыдущий рекорд за инструмент Страдивари был поставлен в 2011-м — тогда покупатель заплатил за другой экземпляр $15,9 млн.

По мнению кандидата искусствоведения, члена Союза композиторов России, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, главная интрига даже не в том, за сколько в итоге будет продан уникальный инструмент, а в том, кто на нем будет играть.

По его словам, скрипка Зайделя скорее всего обретет нового владельца, который вовсе не обязательно будет связан с миром музыки, поскольку она привлекательна и для ценителей истории американского кинематографа.

«Но если инвестор будет заинтересован в росте цены актива и его сохранности, он после покупки передаст инструмент в долгосрочное пользование какому-нибудь выдающемуся скрипачу. Это распространенная схема, от которой выигрывают все: скрипка не чахнет без дела и растет в цене уже благодаря связи с новой звездой классической музыки, а меломаны всего мира могут наслаждаться ее звучанием», — отметил Сергей Уваров.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что случайная прохожая нашла скрипку стоимостью €100 тыс. у мусорных баков в Париже. Оказалось, что инструмент ранее был украден у музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде. Женщина нашла настоящего владельца через интернет и вернула ему скрипку. При этом она пожелала остаться неизвестной и не приняла у Тедде вознаграждения.

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