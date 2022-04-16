Скрипка стоимостью €100 тыс. найдена возле мусорного бака в Париже

Случайная прохожая нашла скрипку стоимостью €100 тыс. у мусорных баков в Париже. Об этом в четверг, 14 апреля, пишет издание Le Parisien.

Оказалось, что инструмент ранее был украден у музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде.

Женщина нашла настоящего владельца через интернет и вернула ему скрипку. При этом она пожелала остаться неизвестной и не приняла у Тедде вознаграждения.

Однако музыкант позвал ее на концерт, посвященный 30-летию оркестра Елисейских полей, который состоится в мае. Женщина приняла приглашение.

14 февраля стало известно, что на кладбище в Липецке семейная пара обнаружила свалку обгоревших икон. Потухший костер с бумажными миниатюрными иконами житель города Андрей Сивак нашел позади церковной лавки, когда шел через кладбище с женой в гаражный кооператив.