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Харитонов спрогнозировал исход боя Мейвезера с Муром

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Gene Blevins
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Предстоящий бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура может завершиться нокаутом, а ход поединка будет таким, как захочет Мейвезер. Об этом 9 мая рассказал российский боец ММА Сергей Харитонов.

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По его словам, Мейвезер остается легендой бокса, в боях он принимает участие только ради заработка.

«Он делает всякие бои, зарабатывает деньги. Он свое имя уже вписал в историю. Он уже суперчемпион и сейчас просто зарабатывает деньги, пиарится. Вот и всё», — сказал спортсмен.

Поединок может завершиться нокаутом, поделился Харитонов мнением.

«Всё будет, как захочет Мейвезер. У меня тоже не так давно был показательный бой недавно с Маликом Скоттом. Бой продлился все шесть раундов», — добавил он.

Говоря о соглавном бое Андерсона Сильвы и Бруно Мачадо, Харитонов напомнил недавнюю победу первого спортсмена.

В арсенале Сильвы есть много интересных боев, добавил он.

Ранее в понедельник российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал «Известиям», что бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура станет показательным спаррингом. У Мура «нет никаких шансов» в предстоящем бое и его единственная мотивация — гонорар, отметил спортсмен.

8 мая Мур перед боем с Мейвейзером назвал себя непобедимым. В то же время его соперник указал, что победит сильнейший.

Бой запланирован на 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. Всего запланировано восемь раундов. Начало поединка ожидается в 22:00 мск.

Global Titans в Дубае — первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.

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