В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового комплекса «Бастион» за последние сутки на площадке подскока были уничтожены украинские вертолеты. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Также за ночь ликвидированы два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град» в районе Попасной, 18 локаций сосредоточения живой силы и военной техники близ Лисичанска, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы под Золотым.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил Конашенков.

Он добавил, что в результате высокоточных ударов были уничтожены до 350 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также выведены из строя 56 единиц военной техники. В районе Богодухова ликвидированы четыре украинские установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

Беспилотные летательные аппараты были сбиты в локациях близ Балаклеи, Шийковки, Гоптовки, Цуповки, Малых и Больших Проходов Харьковской области, Каменки Черкасской области, Брянки и Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) и Павловки Луганской Народной Республики (ЛНР).

Накануне, 8 мая, ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику из США и западных стран на ж/д станции Соль.

Кроме того, ВС РФ поразили 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожили переправу ВСУ и шесть складов вооружения, ликвидировано порядка 380 националистов.

Тогда же сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили корвет военно-морских сил (ВМС) Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 над островом Змеиный. Кроме того, в районе Одессы был сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». По словам Конашенкова, в результате ударов уничтожено до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники украинской армии.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным на 8 мая, уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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