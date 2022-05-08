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ВКС РФ уничтожили на станции Соль западное вооружение и технику для ВСУ

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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ВКС РФ уничтожили вооружение и военную технику из США и западных стран на ж/д станции Соль. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ», — заявил он.

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Кроме того, ВС РФ поразили 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожили переправу ВСУ и шесть складов вооружения, ликвидировано порядка 380 националистов.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили корвет военно-морских сил (ВМС) Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 над островом Змеиный. Кроме того, в районе Одессы был сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». По словам Конашенкова, в результате ударов уничтожено до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники украинской армии.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным на 8 мая, уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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