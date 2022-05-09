Вильфанд рассказал о приходе тепла в Москву

Во вторник, 10 мая, москвичам стоит ждать прохлады и переменной облачности. Температура воздуха составит +11…+13 градусов. Местами в этот день ожидаются кратковременные дожди. Об этом рассказали в ТАСС, сославшись на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в понедельник, 9 мая.

Однако среда будет теплой — 11 мая температура воздуха в Москве поднимется до 20 градусов тепла. Далее на неделе будет +16…+21. Но синоптики предупреждают о дождях и облачности.

«В среду придут воздушные массы с запада, погода будет без осадков, а температура уже до 18–20 градусов», — заявил Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что до конца недели сохранится теплая погода, при этом атмосферное давление будет ниже нормы.

На 9 мая синоптики спрогнозировали облачную погоду и кратковременные дожди в Москве.