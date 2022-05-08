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Украинский ОМОНовец отказался от диверсий и сдал ВС РФ оружие

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Командир роты особого назначения полиции Херсона Николай Саламаха 8 мая встретился с российскими силовиками и добровольно сдал замаскированный склад с оружием.

Спецоперация в Донбассе 8 мая. Текстовая трансляция
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После обыска схрона были обнаружены 80 ящиков с патронами, 40 ящиков с гранатами, а также 50 единиц стрелкового оружия, передает «РИА Новости».

По словам Соломахи, киевские власти готовили ему роль командира диверсионного подразделения, которое должно было работать на территории Херсонской области. Отказаться от этой роли и сдать российским войскам оружие его побудило почитание памяти о предках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Также Соломаха поделился именами сотрудников, которые должны были следить за складом и охранять его — ими были Геннадий Иваненко, Андрей Гладкий и Юрий Турченко. Кроме того, благодаря нему российские войска узнали о личности двух связных украинских спецслужб — Артеме Редчем и Виталии Чайке.

23 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как жители освобожденных от украинских боевиков районов добровольно сдают незарегистрированное оружие. Местные жители сразу пошли с российскими военными на контакт и в знак своих мирных намерений предложили им сдать то оружие, которое хранилось без регистрации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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