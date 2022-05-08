Прямой эфир
Сюжет:

Жители Вероны провели акцию против НАТО из-за ситуации на Украине

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Eliezer Melendez
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянцы провели акцию против Североатлантического альянса, потому как уверены, что он виновен в гибели мирных жителей Украины. Демонстрацию 8 мая организовал комитет свободы Вероны.

Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад
Кто выступает против разрыва контактов с Россией

«НАТО посылает украинский народ на резню, а вассальные правительства подчиняются», — заявили организаторы.

Жители прошли по улицам с плакатами «НАТО создано, чтобы провоцировать» и «К черту [президента США Джо] Байдена». Отмечается, что на акции протеста присутствовали акушерка из Луганска Лилия Ставицкая и экономист Джанкарло Маркотти.

Основными участниками стали члены движения Verona per la Libertà, они намерены представить на следующих выборах в мэры города своего кандидата. Сообщается, что до этого они не занимали «четкой позиции» относительно ситуации в Донбассе, однако теперь перешли к более решительным мерам.

Местное издание VeronaSera сообщило, что члены движения направили письмо в посольство РФ в Италии, в котором заявили, что не согласны с решением итальянского правительства поставлять оружие на Украину, потому как уверены, что НАТО намеренно усугубляет конфликт.

«Именно по этой причине мы решили действовать, описывать вещи в нашем стиле — такими, какие они есть», — говорится в публикации.

5 мая министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сообщил, что страна продолжит оказывать военную помощь Украине, в том числе поставляя ей системы противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковое оружие. Он добавил, что итальянское правительство разработало два межведомственных декрета, которые определили тип и количество военной техники и средств для обеспечения и укрепления оборонительных усилий Украины.

Ранее, 7 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Италии заняло неприличную позицию в вопросе антироссийских санкций. По ее словам, Италия забыла, что в разгар пандемии она подверглась остракизму в Европе и Россия была одной из первых стран, которая протянула ей руку помощи.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022