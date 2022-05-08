Жители Вероны провели акцию против НАТО из-за ситуации на Украине

Итальянцы провели акцию против Североатлантического альянса, потому как уверены, что он виновен в гибели мирных жителей Украины. Демонстрацию 8 мая организовал комитет свободы Вероны.

«НАТО посылает украинский народ на резню, а вассальные правительства подчиняются», — заявили организаторы.

Жители прошли по улицам с плакатами «НАТО создано, чтобы провоцировать» и «К черту [президента США Джо] Байдена». Отмечается, что на акции протеста присутствовали акушерка из Луганска Лилия Ставицкая и экономист Джанкарло Маркотти.

Основными участниками стали члены движения Verona per la Libertà, они намерены представить на следующих выборах в мэры города своего кандидата. Сообщается, что до этого они не занимали «четкой позиции» относительно ситуации в Донбассе, однако теперь перешли к более решительным мерам.

Местное издание VeronaSera сообщило, что члены движения направили письмо в посольство РФ в Италии, в котором заявили, что не согласны с решением итальянского правительства поставлять оружие на Украину, потому как уверены, что НАТО намеренно усугубляет конфликт.

«Именно по этой причине мы решили действовать, описывать вещи в нашем стиле — такими, какие они есть», — говорится в публикации.

5 мая министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сообщил, что страна продолжит оказывать военную помощь Украине, в том числе поставляя ей системы противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковое оружие. Он добавил, что итальянское правительство разработало два межведомственных декрета, которые определили тип и количество военной техники и средств для обеспечения и укрепления оборонительных усилий Украины.

Ранее, 7 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Италии заняло неприличную позицию в вопросе антироссийских санкций. По ее словам, Италия забыла, что в разгар пандемии она подверглась остракизму в Европе и Россия была одной из первых стран, которая протянула ей руку помощи.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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