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Захарова назвала позицию властей Италии по антироссийским санкциям неприличной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Италии заняло неприличную позицию в вопросе антироссийских санкций. Об этом она сказала в эфире программы «Соловьев LIVE» в четверг, 7 апреля.

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По ее словам, Италия забыла, что в разгар пандемии она подверглась остракизму в Европе и Россия была одной из первых стран, которая протянула ей руку помощи.

«И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну», — подчеркнула она.

Она добавила, что Рим занял неприличную позицию в отношении Москвы.

Ранее, 5 апреля, посол РФ Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где ему объявили о высылке российских дипломатов из страны. Как заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности».

Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия даст соответствующий ответ на их действия.

Страны Европы в последнее время активно высылают российских дипломатов. Так, о высылке сотрудников дипмиссий РФ с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, в свою очередь, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

В середине февраля из-за обострения ситуации на территории Донбасса в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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