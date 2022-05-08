Военкор «Известий» показал работу артиллерии и авиации по «Азовстали»

В Мариуполе по территории завода «Азовсталь», на котором находятся националисты, работают артиллерия и авиация. Об этом 8 мая рассказал военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На месте событий слышна стрельба, идет активный бой. Журналист уточняет, что стрельба продолжается уже больше 15 минут.

«Судя по звукам (стрельбы), идет как в ту сторону, так и в обратную. Очередная группа националистов пробралась на окраину промзоны, попыталась найти ход. Сейчас таким образом их пытаются загнать обратно», — объяснил он.

По словам Сафиулина, у «азовцев» (в отношении радикальной группировки в РФ возбуждены уголовные дела) до сих пор остаются снаряды для миномета.

«Они знают, куда бить. Режим тишины используют для того, чтобы перемещаться, занимать новые позиции и после идти в атаку», — сказал он.

Один из бойцов Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, что, на его взгляд, националисты используют режим тишины, чтобы передислоцироваться.

Также в распоряжении «Известий» есть кадры с территории завода, снятые с воздуха, на которых видно, как над разными участками предприятия поднимается белый дым.

Накануне политический деятель и активист ДНР Александр Ходаковский сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины минировали проходы у завода «Азовсталь» во время режима тишины.

Он подчеркнул, что националисты минировали проход в то время, как российские военнослужащие выполняли условия ОБСЕ и занимались эвакуацией.

Также 7 мая начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил о завершении операция по эвакуации мирных граждан с территории предприятия. По его данным, с 5 мая удалось спасти 51 человека — 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая одного человека.

6 мая Минобороны РФ заявило об эвакуации с комбината 50 мирных жителей.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и Луганской Народной Республики объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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