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Эксперт допустил переориентацию Россией объемов газа из Европы в Азию

Эксперт Тимонин: Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы в Азию
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газ
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Транспортирующийся в настоящее время в Европу газ Россия в полном объеме может перенаправить в Азию. Об этом 8 мая заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

Условием для этого, по его словам, является развитая экспортная инфраструктура, то есть наличие новых газопроводов и заводов сжиженного природного газа (СПГ), на строительство которых нужно время, отметил эксперт.

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Переориентация российских поставок в Азию объясняется не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из России, но и рыночными факторами. По его словам, в период до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придется именно на азиатские страны. Среди лидеров потребления газа он назвал Китай и Индию.

Тимонин обратил внимание, что прокладка газопровода «Сила Сибири», по которому Россия продает газ в Китай, заняла пять лет.

«Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня», — заключил он в беседе с «РИА Новости».

6 мая стало известно, что Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем. Поставки по газопроводу «Ямал–Европа», упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала прошлого месяца.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 5 мая, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа. При этом шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти. Боррель объяснил это тем, что рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Причиной названы контракты, заключенные сторонами в евро и долларах.

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