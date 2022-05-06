Энергетик заявил о взрывных темпах импорта газа из России в Европу в мае

Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

«С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней. Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза», — заявил Белогорьев.

Новость дополняется