Опрошенные «Известиями» эксперты спрогнозировали ослабление рубля осенью вплоть до 75-82 за доллар

К сентябрю 2022 года средний курс рубля может колебаться в диапазоне 75–82 за доллар, однако в ближайшие месяцы российская валюта останется примерно на уровне нынешних значений, рассказали «Известиям» эксперты.

Специалисты считают, что падение рубля может произойти из-за восстановления логистических цепочек и импорта в страну, а также ужесточения валютных ограничений Центробанком. Остановка ввоза некоторых товаров и проблемы с логистикой возникли вследствие введения странами Запада антироссийских санкций.

«Смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки, анонсированное главой ЦБ, восстановление импорта и эффект от эмбарго на ряд экспортных отраслей со стороны ЕС и США скорее приведут к откату рубля к уровням 75–80», — уточнил экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Однако на данный момент эксперты сходятся в мнении, что в ближайшее время рубль останется вблизи нынешних значений или протестирует уровни около 60 рублей за доллар.

«Прогноз курса — дело неблагодарное и в лучшие времена, а в период высокой волатильности и неопределенности — и вовсе пустое. <…> При складывающихся обстоятельствах налицо тренд укрепления рубля, который вполне может дойти до 60 за доллар, но такая чрезмерно «сильная» валюта невыгодна для экономики и бюджета РФ», — отметил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Прогнозы по поведению рубля по отношению к евро эксперты практически не представляют. Только Росбанк оценил возможность стоимости евро в третьем квартале 2022 года в 93 рубля.

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«С рубля хватит: нацвалюте прогнозируют ослабление к осени до 82 за доллар»