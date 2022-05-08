Врач назвал способы снять перенапряжение после дачных работ

Перенапряжение и боль в мышцах после дачных помогут снять баня, массаж и холодные компрессы, рассказал в воскресенье, 8 мая, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Если боль умеренная и вы действительно ощущаете ее как перенапряжение, то необходимо снизить нагрузку. Поможет массаж, холодные компрессы. Если есть баня, то процедура тоже поможет расслабить натруженные мышцы. Как правило, болезненные ощущения проходят через сутки-трое», — поделился он с «РИА Новости».

Тяжельников объяснил, что боль в мышцах во время работ на даче может быть вызвана выработкой молочной кислоты во время физиологических процессов при нетренированных мышцах. Поэтому нагрузки следует увеличивать постепенно. Также боль могут вызывать микротравмы и растяжения. В противном случае, если боль не проходит в течение трех дней, стоит обратить на нее пристальное внимание.

«Вызывать опасение должны любые покраснения, отеки, сильная боль, затруднения при ходьбе. Тогда вообще не стоит ждать, а следует сразу проконсультироваться с врачом», — резюмировал он.

Накануне, 7 мая, Тяжельников рассказал об опасностях во время работ на дачном участке. Он обратил внимание на то, что организм после зимы ослаблен малой подвижностью, отсутствием достаточного количества солнца, витаминов и перенесенными вирусными заболеваниями. Поэтому резкие интенсивные работы в саду или на огороде могут отразиться на здоровье неприятными ощущениями и проявлениями.