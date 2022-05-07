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Врач рассказал о главных опасностях дачных работ

Врач Тяжельников рассказал, как сохранить здоровье при дачных работах
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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После зимы не следует начинать интенсивно работать на даче, поскольку организм ослаблен малой подвижностью, отсутствием достаточного количества солнца, витаминов и перенесенными вирусными заболеваниями. Об этом в субботу, 7 мая, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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«Нельзя давать себе сразу большие нагрузки. Организм может не справиться и ответить сбоем. Нужно как в спорте — начинать наращивать нагрузки постепенно. Начинайте с простых задач. Разбивайте все работы на небольшие объемы, отрезки времени, обязательно отдыхайте и меняйте виды деятельности», — сказал Тяжельников в беседе с «РИА Новости.

По словам специалиста, особенно опасно долго находиться в позе вниз головой, так как это может вызвать повышение давления. Осторожно следует отнестись и к подъему тяжестей, чтобы не повредить спину.

«Кроме того, нужно аккуратнее быть с очень активным майским солнцем, чтобы не обгореть», — добавил врач.

Накануне эксперты рассказали «Известиям» о самых популярных видах мяса, а также о мерах предосторожности при его приготовлении. Обжарка мяса на мангале чревата ожогами, поэтому россиян призывают позаботиться не только о качестве мяса и правильном маринаде, но и о технике безопасности и заранее подготовить дачную аптечку.

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