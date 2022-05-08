Зеленский возмутился отсутствием единства в ЕС по поводу вопроса санкций

В Евросоюзе нет единства по поводу антироссийских ограничений, заявил 7 мая президент Украины Владимир Зеленский на фоне введения шестого пакета санкций против России.

«Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определенных санкций, это не соответствует действительности. За те санкции, которые ЕС ввел, мы благодарны», — передает слова украинского лидера телеканал Fox News.

При этом Зеленский назвал Соединенные Штаты Америки акселератором санкционной политики и «самой могущественной страной», оценив также и усилия Великобритании по вопросу антироссийских санкций.

7 мая стало известно, что около половины населения Германии не хочет жертвовать личными финансами из-за санкций Евросоюза против России. 49% немцев вынуждены экономить из-за роста цен на энергию и продукты питания.

В этот же день индийский политолог Брахма Челлани назвал антироссийские санкции «обоюдоострым оружием», которое наносит вред не только России, но и Западу. Он обратил внимание на то, что рост цен спровоцировал инфляцию в США и странах-союзниках, из-за чего, в свою очередь, возникли политические проблемы.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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