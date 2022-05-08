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Строитель «Азовстали» рассказал о строении подземных помещений завода

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Строитель «Азовстали»
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Участник строительства завода «Азовсталь» Виктор Басюк 7 мая рассказал «Известиям» о строении подземных помещений предприятия.

«Цеха, которые были построены, прокатные станы, все коммуникации находились под цехами. Маршзалы, насосные, все, чтобы их с боку не строили, все находилось там. И глубина там – 20 м», — подчеркнул Виктор Басюк.

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Маршзалы, как пояснил строитель — это помещение, в котором комплексом стоят электрогенераторы, и насосные, откачивающие масло и подающие давление.

Также Басюк рассказал, что за несколько дней до начала спецоперации по защите жителей Донбасса «Азовсталь» посещал президент Украины Владимир Зеленский вместе с военными Вооруженных сил Украины.

«Это было примерно 19-20 февраля. Приезжали пан Аметов, Зеленский. И танки зашли на территорию завода, и продукты туда завези, и воду, и все-все», — отметил он.

7 мая Минобороны России объявило об успешном окончании эвакуации 50 гражданских лиц с территории «Азовстали». Подчеркивается, что эвакуации содействовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

В тот же день политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил о том, что с территории «Азовстали» вышла группа украинских боевиков под белым флагом. Активист отмечает, что это первый личный контакт за все время мариупольских боев.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики националистической группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день подчеркнул, что требования националистов, засевших на предприятии, схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии и других местах.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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