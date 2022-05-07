Глава ЦРУ Бернс назвал утечки разведданных в СМИ «рискованной практикой»

Утечки в СМИ информации об обмене разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом безответственны и опасны, заявил в субботу, 7 мая, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на конференции газеты The Financial Times.

«Это безответственно, это очень рискованно, это опасно, когда люди слишком много говорят. Будь то утечка информации в частном порядке или публичные разговоры о конкретных проблемах разведки», — цитирует его слова издание.

Бернс выступил после того, как представители администрации президента США Джо Байдена попытались преуменьшить значимость утечки в СМИ информации об обмене разведданными между Вашингтоном и Киевом. Директор ЦРУ добавил, что было бы «большой ошибкой» недооценивать собственные разведывательные возможности Украины.

«Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас, и гораздо больше разведданных, чем у нас в США и у наших союзников», — добавил он.

Ранее в этот день рекомендацию высшим должностным лицам о необходимости пресечь утечку данных об обмене развединформацией между США и союзниками дал американский президент Джо Байден.

Свое послание глава Белого дома адресовал главе Пентагона Ллойду Остину, директору национальной разведки Аврил Хейнс, директору ЦРУ Уильяму Бернсу.

5 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают властям Киева разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные.

Информация об обмене разведданными между США и Украиной касалась спецоперации РФ по защите Донбасса, которая была объявлена 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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