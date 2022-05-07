В США раскрыли рекомендации Байдена ЦРУ и Пентагону пресечь утечку разведданных

Данные о двустороннем обмене разведывательной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки контрпродуктивны. Более того, утечки подобного рода сведений должны прекратиться. Такую рекомендацию высшим должностным лицам дал американский президент Джо Байден, о чем стало известно в субботу, 7 мая.

Как сообщили два источника телеканала NBC, хозяин Белого дома провел телефонный разговор с американскими спецслужбами, в рамках которого акцентировал внимание на важности их работы и недавних публикациях СМИ, содержащих так называемые разведданные. По словам Байдена, такие инциденты «отвлекают от цели».

В переговорах приняли участие глава Пентагона Ллойд Остин, директор национальной разведки Аврил Хейнс, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, добавили собеседники.

ЦРУ отказалось от комментариев телеканалу, уточняется в публикации. Министерство обороны США и Совет национальной безопасности не ответили на соответствующие запросы.

5 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают властям Киева разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, если подобные данные и могли передаваться, то это происходило неофициально и не в рамках публичной деятельности Пентагона. Обмен разведданными обычно не подвергается обсуждению в СМИ, отметил он в комментарии «Известиям».