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Власти назвали причиной пожаров в Красноярском крае короткие замыкания

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Фото: Управление МЧС РФ по Красноярскому краю
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Основная причина возникновения пожаров в Красноярском крае — короткие замыкания, которые являются следствием обрыва проводов. Об этом сообщил 7 мая пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.

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«Основная причина пожаров — аномальные погодные условия. Мы ожидали что будет сильный ветер 20–25 м/с в секунду, но сила ветра оказалась намного сильнее предполагаемой прогнозом — до 40 м/с в секунду. Произошли обрыв линий электропередачи, перехлест проводов, что наложилось на сухую погоду и привело к возникновению пожаров. Основные причины пожаров — это именно короткие замыкания», — говорится в сообщении.

По последним данным регионального МЧС, в результате пожаров погибли пять человек, в том числе двое детей.

Возгорания происходят более чем в 16 населенных пунктах, горят около 200 строений.

Ранее в этот же день губернатор Александр Усс объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Красноярского края из-за пылевой бури.

В краевом МЧС добавили, что в регионе напряженная обстановка, в тушении пожара и спасении людей задействованы все силы РСЧС.

Утром 7 мая мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что на город обрушилась пылевая буря. По его словам, раньше пылевой бури такого масштаба в городе не было. Он призвал горожан не разводить костры, так как скорость ветра в Красноярске превышает 20 м/с, и по возможности оставаться дома и закрывать окна.

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