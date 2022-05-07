Пылевая буря накрыла Красноярск

На Красноярск обрушилась пылевая буря. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил мэр города Сергей Еремин.

По его словам, раньше пылевой бури такого масштаба в городе не было. Как следует из кадров, в Красноярске бушует сильный ветер, а видимость сократилась примерно до 200 м.

«По мнению специалистов, сильный ветер, открытые грунты и еще не засеянные сельхозполя в климатических условиях сделали свое дело», — говорит Еремин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Градоначальник призвал горожан не разводить костры, так как скорость ветра в Красноярске превышает 20 м/с.

«А еще лучше по возможности оставайтесь дома и закрывайте окно», — добавил он.

Как отметил Еремин, коммунальные службы Красноярска работают в усиленном режиме. Как только ветер стихнет, начнутся работы по ликвидации последствий.

В феврале в Красноярске в очередной раз ввели режим «черного неба». Это значит, что погодные условия мешали рассеиванию вредных примесей в воздухе. Режим вернули после нескольких дней относительно нормальной метеорологической обстановки в городе.